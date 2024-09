Rock in Rio: James conquista plateia com melodias, carisma e empolgação

Unica concessão do Rock in Rio 2024 ao indie rock, o James encarou o Palco Sunset e se esbaldou, sem medo de ser feliz. (Para quem ainda estava na dúvida: trata-se de uma banda, não de um cantor.) Contemporâneos (e conterrâneos) dos Smiths, separaram-se em 2002, voltando a gravar e excursionar em 2007, com pouquíssima repercussão por aqui. Entretanto, engana-se quem achou que o show chegou com 40 anos de atraso. O grupo britânico está vendendo saúde, tanto em disco quanto ao vivo. "Yummy", o álbum mais recente (2024), domina o setlist, mas também há espaço para os discos mais conhecidos da encarnação original, como "Gold Mother" (1990) e "Laid" (1993). Ouvido hoje, o James ainda faz total sentido. Poderia, até, ser encarado como um precursor menos populista do Coldplay — ou, quem sabe, de um Arcade Fire mais fofo e descontraído. Venceram na cara e na coragem um público que não os conhecia direito, só com a força do repertório e a empolgação do frontman Tim Booth.

DO NADA

O James é provavelmente a escalação mais inesperada deste ano. De "sucesso", só tiveram alguns clipes executados na MTV local, há mais de 30 anos. Para não deixar ninguém no suspense, tocaram logo no começo "Sit Down" (1990), a mais conhecida do público. E teve até gente cantando junto! Também resgataram a canção-título de "Laid". Faltou, contudo, "Come Home".

SEM LEGENDA

O guitarrista Saul Davies fala português. Já chegou chutando a porta ao abrir o show. "Olá Rio! Vamos f** esta m**" com sotaque lusitano.