Esposa de vocalista do Jane's Addiction defende marido após ataque no palco

Ela justificou a atitude do marido apontando que Farrell estava frustrado pelo volume da banda estar abafando sua voz. "O volume do palco estava tão alto naquele momento, que Perry não conseguia ouvir [além] do estrondo e da vibração dos instrumentos e, no final da música, ele não estava mais cantando, ele estava gritando apenas para ser ouvido.

Etty ainda contou que o marido estava com problemas de ouvido e garganta. "Perry estava sofrendo de zumbido e dor de garganta todas as noites. Mas quando o público na primeira fila começou a reclamar [com] Perry, xingando-o de que a banda estava muito alta e que eles não conseguiam ouvi-lo, Perry perdeu o controle".

Ela também revelou como Farrell reagiu. "Ele ficou enlouquecido pela meia hora seguinte - ele não se acalmou, mas desabou e chorou e chorou."

Como foi confusão

Enquanto cantava "Ocean Size" em um show em Boston, Farrell começou a emitir grunhidos e gritar "f*** you" repetidas vezes na direção do guitarrista, que tocava no palco. Então, aos berros, o vocalista se direcionou para Navarro e deu um empurrão em seu ombro.