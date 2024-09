Paulo André perde óculos de R$ 2.500 no Rock in Rio: 'Acabou com meu dia'

O atleta e ex-BBB Paulo André perdeu os óculos escuros, avaliados em R$ 2.500, na área VIP do Rock in Rio 2024 na madrugada de sábado (14).

O que aconteceu

O atleta estava curtindo o primeiro dia do festival na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. O Palco Mundo contou com shows de Ludmilla e Travis Scott.

Nas redes sociais, Paulo André revelou que ganhou os óculos durante a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: "Tem valor sentimental e é uma peça extremamente limitada."