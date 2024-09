A Fazenda 16: Primeiros peões serão revelados durante Domingo Record

Diretor do programa, Rodrigo Carelli contou que essa será a temporada com a maior quantidade de participantes. 20 participantes entram direto na sede e oito disputam mais quatro vagas no Paiol.

A Fazenda 16 começa na próxima segunda-feira.

Durante coletiva de imprensa na última quinta-feira, foram reveladas dicas dos 20 participantes que entrarão direto no jogo.