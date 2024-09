5 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming

O detetive Hercule Poirot embarca no Expresso do Oriente de última hora. É claro que um assassinato ocorre no trem, e ele começa a usar suas habilidades infalíveis de dedução - tudo isso enquanto a viagem está interrompida devido a uma nevasca que descarrilha os vagões. A vítima é vivida por Johnny Deep. Poirot precisa mergulhar na vida dos suspeitos, entre eles, um mordomo, um conde, uma princesa, uma viúva (Michele Pfeiffer) e até uma missionária. A obra literária é de 1934. Disponível no Disney+. Bônus: o filme de 1974 merece ser visto e está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.

"Morte no Nilo"

Armie Hammer e Gal Gadot no filme Morte no Nilo Imagem: Divulgação/Twentieth Century Studios

Aqui o detetive Poirot é colocado à prova por questões pessoais, um diferencial em relação a outros longas. Desta vez, o investigador está em meio as suas férias egípcias. A bordo de um luxuoso navio, o mergulho nas paixões dos tripulantes dão o tom. A cerimônia de um casamento sob as águas do Rio Nilo acaba em tragédia e também com as férias do melhor detetive do mundo. Todos são suspeitos até que se prove o contrário! A paisagem épica já bastaria por si para que espectador aproveitasse as belezas de tirar o fôlego. O livro de mesmo nome foi publicado em 1947. Disponível no Disney+.

"A Noite das Bruxas"