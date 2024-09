Pochete, jaqueta e até viagem: veja guia de brindes do Rock in Rio

Cidade do Rock durante o evento teste do Rock in Rio 2024 Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Braskem: tirante para copo reutilizável e itens fabricados com plástico reciclado, como caixinha de som e bolsa da marca Trama Afetiva produzida com guarda-chuvas. No estande, há roleta de brindes e, em parceria com a Heineken, distribuição de "fast pass" para as experiências do festival. Quanto mais descarte correto de resíduos plásticos, mais brindes.

Bob's: milkshake de morango ou crocante, sanduíche Big Rock ou canudo sustentável para quem participar da ativação da marca.

iFood: viseira, um pin de coração e algodão-doce. Quem estiver na grade do Palco Mundo vai ganhar comida e bebida.

Volkswagen: bolsa de ombro para todos que participarem das ativações da marca.

Tostitos: pochete, pins exclusivos da marca e, na área VIP, uma bolsa de ombro.