Esta comédia romântica dos anos 2000 virou novo sucesso da Netflix

"Como Perder Um Homem em Dez Dias", que teve um orçamento estimado em US$ 50 milhões, arrecadou mais de três vezes esse valor nas bilheterias mundiais, totalizando US$ 177 milhões.

Na Netflix, a comédia romântica tem conquistado espectadores em diversos países, incluindo Canadá, Israel, Egito, Áustria, Bélgica, Bulgária, Alemanha, Irlanda, Malta, Sérvia, Suíça, Costa Rica, Paraguai, Islândia, Quênia, Marrocos, África do Sul, Jordânia, Líbano, Emirados Árabes Unidos e Trinidad e Tobago.

Kate Hudson faria sequência

Imagem: Reprodução

Durante uma entrevista ao programa "Watch What Happens Live", Kate Hudson comentou sobre a probabilidade de uma continuação para "Como Perder um Homem em 10 Dias". Ela mencionou estar aberta a negociações, destacando que o essencial seria um bom roteiro e o retorno de Matthew McConaughey. "Acho que eles estão sempre pensando nisso. Acho que nós dois estamos totalmente abertos, mas isso nunca aconteceu", disse ela.

Entretanto, McConaughey, tem se distanciado do cinema. Em 2021 foi levantada a possibilidade de o ator concorrer às eleições para governador do Texas, já que ele aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. Porém, não prosseguiu com a ideia e preferiu se dedicar à literatura. Após publicar suas memórias em 2021 com o livro "Greenlights", o ator agora apresenta "Só Porque", voltado para o público infantil.