Antes de Lud: Anitta já criticou 'humilhação' de brasileiros no Rock in Rio

Na ocasião, ela disse "de nada" por abrir as portas para o funk no festival — naquele ano, o ritmo foi o grande destaque da programação. "Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia pra falar sobre porque sabia que ainda vinha muito mais funk bom pela frente", acrescentou. Ela se apresentou no evento brasileiro em 2019, no Palco Mundo.

Ela insinuou que o festival não dava espaço para funkeiros no palco principal por não terem "star quality", ou "calibre de estrelas". "O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival, e eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se não tivesse funk não ia ser nada legal… Mas pro Palco Mundo não tem (como foram as palavras mesmo?) 'star quality'".

Anitta também defendeu que Ludmilla, que se apresentou em 2022, deveria estar no Palco Mundo em vez do Sunset. "Para quem tá dizendo que estou incomodada com o show de 'fulana'. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é de que ela deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... Palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo", disse.

Ludmilla cogita cancelar show no Rock in Rio

O Rock in Rio proibiu a megaestrutura do show da Ludmilla, uma das atrações desta sexta-feira (13) no festival. Parte da estrutura de cenários da cantora foi vetada pela equipe do evento, e ela só soube disso hoje. A notícia foi dada inicialmente pelo jornalista Leo Dias e confirmada pela coluna de Lucas Pasin.

Ludmilla cogita não se apresentar no Rock in Rio por conta da proibição. Ela está bastante chateada com o "embargo" e teme que a apresentação seja prejudicada por conta disso.