Mulher apontada como nova namorada de Belo se pronuncia

Adriana contou que se assustou com a repercussão dos rumores sobre o suposto romance com o ex-marido de Gracyanne Barbosa, 40. "Inicialmente foi um susto, pois o Belo foi brincar com paparazzi me dando a mão na foto e isso foi vendido de uma maneira maldosa. Tento não dar importância, pois não tenho intenção de ser famosa, apenas lido com esse público que são meus clientes e amigos, mas eu prefiro me manter no anonimato."

A vendedora relatou que seu marido ficou chateado com as notícias. "Ficou chateado como qualquer outro marido ficaria em ver sua esposa sendo apontada como namorada de um cliente. Mas ele sabe que eu e Belo somos muito amigos, assim como sou do Alfredo também [empresário do músico], da Gracyanne e de toda equipe", concluiu.