Leão: Rodrigo Faro é talentoso, mas não tem perfil para viver Silvio Santos

O jornalista chegou a comparar o protagonista de "Silvio" com Kiko (Carlos Villagrán), do seriado mexicano "Chaves" (Televisa). "É uma pena, porque o Rodrigo é um bom ator, mas não era um papel para ele. Forçaram a barra. Está mais parecendo o Kiko do que o Silvio."

Leão Lobo fez 14 anos de terapia

Leão Lobo falou sobre a importância do cuidado com a mente e contou que fez terapia durante muitos anos para se entender melhor.

O apresentador só parou com o tratamento porque recebeu alta do profissional que o atendia. "Fiz 14 anos de terapia. Ele [psicólogo] me deu alta, disse que eu já havia resolvido todas as minhas questões. Falou também que a única coisa que faltava eu aprender — a dizer "não" — eu iria aprender com a vida."