'Premonição' 25 anos: Por que o filme ainda é tão querido pelo público?

A cena da montanha-russa no começo do terceiro filme. É também o meu favorito da franquia toda, ainda a ser superado! Era realmente algo de especial aguardar pelo novo filme da franquia.

Makson Lima, fã da franquia "Premonição"

Mary Elizabeth Winstead em "Premonição 3" Imagem: Reprodução/New Line Cinema

Agora, mais de 14 anos após seu último lançamento, "Premonição" retorna para seu sexto capítulo, com direção de Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Um dos maiores desfalques do filme será o legista William Bludworth, que aparece em vários filmes da saga. O ator que o interpretava, Tony Todd, morreu em novembro de 2024.

No caso de Makson, a ausência do ator é um ponto fraco, por ser um dos elos mais fortes que interligava todas as produções, e também pela persona de um astro tão marcante no gênero. "Sou apaixonado pelo ator e sinto muitíssimo sua falta. E tendo em vista o sucesso do último trailer, fica claro ainda haver interesse no formato".