Kingfish antecipa em SP show que faz sábado no Rock in Rio: 'Desafiador'

Aos 25 anos, o guitarrista Christone "Kingfish" Ingram já tem uma longa estrada no blues. Nem poderia ser diferente, já que ele nasceu em Clarksdale, cidade do Delta do Mississippi, a região no sul dos Estado Unidos onde também nasceu o blues. E nesta semana a jornada de Kingfish se estende até o Brasil.

O que vai acontecer?

Na quinta (12), ele se apresenta em São Paulo, no Teatro Bradesco; no sábado (14), é uma das atrações no Palco Mundo da segunda noite do Rock in Rio. Apesar da pouca idade e do rosto juvenil que dá a impressão de que ele é ainda mais jovem, Kingfish tem longa rodagem em festivais de blues. Mas como é tocar no Rock in Rio, com uma plateia de várias tribos?