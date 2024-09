Carlinhos Maia se pronuncia sobre Deolane: 'Não larguei a mão de ninguém'

Carlinhos Maia, 33, se pronunciou sobre seu afastamento de Deolane Bezerra, 36, exposto pelo influenciador após a prisão da advogada.

O que aconteceu

O influenciador disse ser a última vez que falará sobre o assunto. "Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Deolane, eu também tenho. Mas eu também respeito as decisões das pessoas. Tô me resguardando, assim como todos vocês, e esperando o resultado da Justiça, torcendo pra que tudo dê certo", afirmou em stories no seu perfil do Instagram nesta quinta (12).

Ele contou que, devido à doença do pai, se afastou um pouco das redes e está voltando agora. "Voltando pra internet, dando essa respirada, porque não tem como gravar stories e fazer humor. Eu adoeci, fiquei mal. Nunca tinha vivido isso."