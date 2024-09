Carlinhos expõe afastamento de Deolane antes de prisão da influenciadora

Influenciadora e a mãe foram presas preventivamente, na quarta-feira (4), durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. "As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos", disse o delegado responsável, em coletiva de imprensa.

Deolane publicou uma carta de próprio punho, em que se defendeu das acusações. "Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes", escreveu.

Carlinhos Maia e Deolane Bezerra

Um áudio de Carlinhos sobre Deolane voltou a circular nas redes sociais após a prisão da influenciadora em Recife. Na gravação, o influenciador dá um sermão na amiga e questiona o suposto envolvimento dela com o chefe do tráfico do morro do Maré. À época, o áudio foi divulgado pela própria Deolane no início do ano.

O humorista expôs sua preocupação e lamentou a polêmica em que a advogada se meteu por aparecer usando um colar que pertencia a um traficante. "Que cara**o você foi botar essa corrente no pescoço, menina? Te orienta, mulher, estava tudo indo bem, tudo caminhando direitinho, até as velhas ricas aqui do condomínio já estavam gostando de você, e você desmancha tudo."