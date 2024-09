Hugo Moura se declara para jornalista apontada como affair; veja

Hugo Moura, 34, publicou uma declaração para Maria Clara Senra, 35, nesta quarta-feira (11). A jornalista é apontada como o novo affair do ator.

O que aconteceu

Maria Clara postou uma foto tirada por Hugo para celebrar seu aniversário de 35 anos. "Dia de encontro inescapável com o tempo. E que privilégio ter 35 anos tão bem vivido", escreveu a jornalista.

O ator compartilhou o clique nos stories do Instagram e fez um homenagem à repórter. "É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito", iniciou.