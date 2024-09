'Lili cantou': o que significa a expressão usada pelos fãs de Deolane

O termo costuma aparecer nas redes sociais em uma sexta-feira, por exemplo, depois do final do expediente. Neste caso, pode ser utilizado como o famoso "sextou". No caso de Deolane, a referência principal é a liberdade da prisão, que ocorreu ontem (9).

Uma música lançada em 2021 também faz referência à expressão, do grupo 509-E. De acordo com reportagem da Ponte, o grupo se conheceu em uma cela da Casa de Detenção de São Paulo, o antigo Carandiru.

"A Liberdade Cantou, metaforicamente, significa libertação", diz Afro-X, compositor da música, à Ponte. "É um grito de esperança diante do caos que estamos vivenciando, em um tempo de encarceramento em massa, sobretudo do povo pobre, preto e da periferia", falou, em 2021. A expressão é constantemente reapropriada para uso em outros contextos, como o caso de Deolane.