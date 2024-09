Diddy não responde a processo de abuso sexual e deve pagar R$ 562 milhões

O rapper Diddy não respondeu a um processo de abuso sexual e foi condenado a pagar mais de R$ 562 milhões ao acusador.

Derrick Lee Cardello-Smith, que atualmente está preso, diz que foi drogado e abusado sexualmente por Diddy em 1997. O abuso teria acontecido durante uma festa em Detroit, nos EUA, após os dois beberem e fumarem maconha.

Cardello-Smith diz que os dois estavam transando com outras mulheres quando o abuso aconteceu. Ele afirma que estava fazendo sexo oral em uma mulher quando Diddy tocou suas nádegas. Depois, consumiu uma bebida oferecida por Diddy e apagou. Quando acordou, Diddy estava transando com uma mulher e disse: "Também fiz isso com você".