Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cateterismo de emergência

Espero conseguir voltar pra casa até amanhã de manhã, pois minhas cachorras ficaram sozinhas em casa. Pelo menos deixei água e comida pra elas.

Quase despejo

O ator recebeu ordem de despejo do apartamento em que vive no dia 23 de agosto. A ordem foi motivada pelo atraso no pagamento do aluguel de R$ 3.500, que ele não pagava há 3 meses.



Ele conseguiu permanecer no imóvel graças a doação de Martina Oliveira, conhecida como "Beiçola do Privacy". A jovem de 20 anos é produtora de conteúdo adulto, e doou cerca de R$ 20 mil ao ator.