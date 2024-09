Beiçola do Privacy: quem é a modelo que salvou Marcos Oliveira de despejo

Martina foi um dos destaques das plataformas de conteúdo adulto em 2023. A moça, que no ano passado afirmou ter faturado mais de R$ 1 milhão, recebe pedidos inusitados nos perfis que mantém no ar.

Beiçola da Privacy é sucesso em plataforma de conteúdo adulto Imagem: Arquivo pessoal

Ela ficou conhecida como "Beiçola do Privacy" após sofrer ataques nas redes sociais. "Foi a ofensa mais repetida por conta do meu cabelo. [...] Quando eu procurava Beiçola da Privacy ou do OnlyFans, aparecia bastante coisa. Eu percebi que seria melhor eu me conectar a essa imagem", disse a jovem, em conversa com Splash.

Influenciadora decidiu vender conteúdo adulto após ser assaltada em 2022. À época, ela perdeu o celular e "precisava de dinheiro o mais rápido possível". O primeiro trabalho da modelo foi como empacotadora aos 14 anos.

Fama nas plataformas fez a jovem mudar alguns hábitos. "Eu me mudei recentemente para um bairro de gente que tem dinheiro. Essas pessoas fazem fofoca, falam entre si e não entendem bem o que eu faço."

Ela chegou a ser notificada pelo MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) por dano ambiental após divulgar outdoors em Porto Alegre. Modelo afirmou que não precisou pagar multa em decorrência do episódio. A Beiçola do Privacy garante que não descumpriu a lei, e a denúncia ocorreu por conta de seus cartazes espalhados pela cidade.