Férias? Longe da TV há 3 anos, veja o que tem feito Marieta Severo

Eterna Dona Nenê, Marieta Severo, 77, esteve na TV por 13 anos seguidos quando atuou em "A Grande Família" (2001 - 2014). Emendou as novelas "Verdades Secretas" (2015), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Um Lugar ao Sol" (2021) nos anos seguintes. Agora, no entanto, ela segue em uma longa pausa da TV.

O que tem feito Marieta Severo

Longe da TV há três anos, a veterana conta que está de férias, curtindo a família e assistindo a peças de teatro. "Ainda bem [que as pessoas sentem falta de me ver na TV]. É uma alegria ouvir isso. Foram muitos anos ininterruptos e, agora, estou me permitindo ficar um pouco com a minha família, na minha casa, assistindo a muito teatro, que eu adoro, estou sempre vendo os colegas."