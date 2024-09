Metaleiros contam como sobreviver ao mosh pit, dança que parece uma briga

Começa numa troca de olhares. Então, um esbarrão de leve. A adrenalina aumenta, uma corrente elétrica parece cortar o ar. Todos sabem o que vai acontecer. Alguém tira a camiseta e? Bem, podia ser um flerte, mas era só o início de mais um mosh pit no show do Sepultura, na noite do último sábado (7) em São Paulo.

Momento aguardado pelos headbangers em qualquer show de rock pesado, a formação do mosh pit não poderia faltar no segundo dia do cortejo do Sepultura em São Paulo. E foram vários, tanto na pista premium quanto na normal.

"É um momento de descontração, de descarga de adrenalina", reflete Anderson Camargo, 39, que veio acompanhado de mais três amigos ao Espaço Unimed. "Quem não conhece fica assustado, acha que é briga, mas tem uma organização."