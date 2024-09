Deolane Bezerra publica nova carta aberta e declara: 'Sou inocente'

Na noite de domingo (8), Deolane Bezerra publicou uma nova carta aberta em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em sua conta no Instagram, a influenciadora postou sua segunda carta aberta após a prisão. "Olha eu aqui de novo, tá demorando né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis mas como operadora do Direito sigo aguardando prazos", inicia ela.

Ela continua a carta citando sua religiosidade. "Tudo o que venho passando é para firmar a minha fé naquele que sempre me colocou de pé", escreveu.