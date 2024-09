No Coala Festival, Xande de Pilares traz frescor ao vivo à obra de Caetano

O lado bom foi que deu tempo de migrar e ir para o Palco TIM, no auditório Simon Bolívar, ver A Orquestra Rumpilezz com participação de Luedji Luna.

O show Xande Canta Caetano animou a tarde de domingo (8), no Coala Festival Imagem: Lana Pinho/Divulgação

O show de Xande no Coala foi uma oportunidade de grande público ver a apresentação, que aconteceu de forma mais exclusiva em julho, em São Paulo. E passear tanto pela batida do samba carioca, quanto pelo samba de roda da Bahia e o ijexá — grandes influências na música de Caetano Veloso.

Fora do disco, entrou no show, por exemplo, "Desde que o Samba É Samba" e a estourada "Tá Escrito", que atualmente não sai do ouvido do paulistano por causa da versão feita para o jingle do candidato à prefeitura da cidade Guilherme Boulos (PSOL).