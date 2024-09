Autora revela desabafos de princesa Diana durante casamento com Charles

A dançarina Anne Allan conta sobre o coração partido de princesa Diana em meio ao casamento infeliz com o rei Chales 3º em um novo livro.

O que aconteceu

A autora do livro "Dancing with Diana", lançado na terça-feira (3), revela desabafos da princesa durante as aulas de dança. Lady Di teria exposto à professora seus problemas no casamento com Charles 3º — que teve seus trechos divulgados pelo Page Six.

Conforme a bailarina, a mãe dos príncipes William e Harry teria comentado sobre Camilla Parker-Bowles. "Simplesmente não consigo fazer nada certo quando se trata do meu marido. Eu o amo muito e quero que ele tenha orgulho de mim, mas não acho que ele sinta o mesmo. Não entendo por que não sou o suficiente para ele; acho que ele prefere uma mulher mais velha... Sei que ele está saindo com Camilla novamente", ela teria admitido.