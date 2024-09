Morre Fábio Arruda, consultor de etiqueta e ex-participante de A Fazenda

Ele foi encontrado caído em casa no início da tarde por uma funcionária que chamou o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O caso é investigado pelo 27º DP de São Paulo, inicialmente como morte natural. O corpo do apresentador passou por exames necroscópicos para determinar a causa da morte, que não foi divulgada.

Nas redes sociais, as últimas postagens de Fábio foram no hospital, onde ele realizou um procedimento no coração. "Precisei me encaminhar para uma cirurgia de emergência no coração", contou em uma das legendas.

Famosos, amigos e fãs prestaram homenagens ao consultor nas redes sociais.

Carreira

Fábio era consultor de etiqueta e personalidade da TV brasileira. Ele teve um quadro no Note e Anote (RecordTV), na época apresentado por Claudete Troiano, para falar sobre etiqueta.