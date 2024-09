Agatha Moreira vira 'uber' após traições em 'Mania de Você': 'Reviravoltas'

A vida perfeita vai ruir ao longo dos primeiros episódios. Perdidamente apaixonada por Rudá (Nicolas Prattes), seu namorado desde a adolescência, ela vai flagrar uma traição dele com Viola (Gabz), sua melhor amiga — com quem compartilhar sonhos no ramo da gastronomia.

Após a traição e a morte misteriosa de Molina, Luma vai se casar com o ganancioso Mavi (Chay Suede), mas sofrerá um novo golpe e perderá tudo. É por isso que ela opta por trabalhar como motorista de aplicativo, em São Paulo.

O que Agatha acha sobre Luma: é vilã ou mocinha? "Ela tem sede de viver, busca os prazeres da vida, mas gosta das coisas simples da vida. Tem contato com a natureza, é apaixonada pelo mar, por aquela região. Tem um propósito na vida. Às vezes é tão difícil encontrar isso, né? Mas ela encontra de cara: a paixão pela culinária. É uma menina apaixonada e apaixonante. Gosto muito dela."

Talvez ela não seja vilã, vamos ter que decidir mais lá para frente. Ela tem o caráter muito bem formado no início, quase ingênua, não está acostumada a desconfiar dos outros, porque cresceu numa bolha, e vai tomando porrada atrás de porrada. Todos os personagens dessa novela vão trair a Luma. Ela vai sofrer, vai chegar ao fundo do poço e aprender que tem que reagir.

Agatha Moreira

A personagem muda de visual para marcar a mudança entre a primeira e a segunda fase. Os longos fios darão lugar a um cabelo bem curtinho. "Tudo o que eu queria [era cortar o cabelo]. Sou muito desapegada, principalmente quando é para personagem. Pode raspar, pode fazer o que quiser"

A atriz brinca que é "difícil" acompanhar a escrita de João Emanuel Carneiro, pois a história tem muitas reviravoltas. E ela tem feito a tarefa de casa: a interprete de Luma usa um "caderninho de continuação" para não se perder entre os segredos já revelados e os que ainda não foram ditos na trama.