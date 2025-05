Gabriela Duarte relembra como foi trabalhar com Regina: 'Muitas brigas'

Gabriela Duarte, 51, falou sobre a experiência de dividir os bastidores da novela "Por Amor" (Globo), com Regina Duarte, sua mãe.

O que aconteceu

A atriz relembrou alguns detalhes de trabalhar com sua mãe em 1997, garantindo que as duas se apoiavam muito. "Acho que a gente sempre acreditou na força dessa relação. Na cumplicidade, no quanto a gente se conhecia, mãe e filha, e tal", disse em conversa com o podcast Novelão.

Apesar de terem uma boa relação, em alguns momentos, as duas entravam em conflito. "É complicado, sim, a gente sabe que não é fácil. Tem toda uma questão aí de identidade, que eu vim trabalhar ao longo da vida. Mas tem também a questão de ter esse apoio mesmo, de estar muito confortável trabalhando do lado de uma pessoa que você confia tanto".