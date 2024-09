Desfile de 7 de setembro homenageia Silvio Santos e emociona Patrícia

Patrícia Abravanel, 46, se emocionou com um desfile de 7 de setembro que homenageou Silvio Santos, seu pai.

O que aconteceu?

Na tarde de sábado (7), Patrícia Abravanel compartilhou, em seu Instagram, o vídeo de um desfile de 7 de setembro tocando uma marchinha de Silvio Santos. "Me emocionei! Muito obrigada pelas homenagens do 7 de Setembro, um dia tão emblemático e importante no Brasil, e Silvio Santos homenageado em diversos desfiles. Nosso coração se enche de gratidão!", escreveu ela na legenda.

Os fãs também se mostraram emocionados nos comentários. "Que lindo. Seu pai merece todas as homenagens", escreveu um seguidor de Patrícia. "Que coisa linda! O rei da TV merece isso e muito mais, tenho certeza que o Silvio estaria mt feliz de ver o quanto ele é amado", afirmou outra.