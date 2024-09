Leão: Angélica estaria fazendo o maior sucesso se não insistisse na Globo

Leão Lobo repercutiu o relato de Angélica, 50, sobre a ocasião em que recebeu Madonna, 66, em sua casa. A casa da apresentadora e de Luciano Huck, 53, foi o local escolhido para a festa de casamento do empresário da cantora, Guy Oseary, 51.

Leão elogiou a competência profissional de Angélica e lamentou que ela esteja tão desperdiçada no Grupo Globo. "Fico indignado com o pouco espaço que ela tem na mídia. É uma apresentadora muito boa, que cresceu trabalhando na TV. Merecia mais", apontou ele, no Splash Show.

Para o jornalista, a loira estaria fazendo muito mais sucesso se estivesse em qualquer outro canal aberto. "Se tivesse ido para qualquer outra emissora, faria um enorme sucesso. Teria um programa que estaria explodindo de audiência, como teve no SBT e na Manchete, por onde já passou."