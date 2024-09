Coala Festival: Sandra de Sá domina palco em encontro com Hyldon e Tássia

Todo brasileiro tem sangue criolo, alguns de nós sabem e têm consciência, mas é preciso sempre relembrar. E tem décadas que a nossa diva da soul music, Sandra de Sá, está nas paradas de sucesso nos lembrando disso. Não foi diferente no show que reuniu ela, Hyldon e Tássia Reis no Coala Festival, na tarde de sábado,(7), em São Paulo.

Tássia começou sozinha com suas músicas mais conhecidas, como "No Seu Radinho" e "Se Avexe, Não", e anunciou seu novo disco, que sai na próxima segunda (9/9, data cabalística, segundo ela), cantando uma música nova. Jogada arriscada em um show de festival, em que o público, em geral, quer vibrar com hits.

Depois foi a vez de Hyldon, um ícone da composição soul, pouco reconhecido ao longo da carreira, mas que tem voltado aos holofotes aos poucos nos últimos anos. Ele, que é soteropolitano, fez carreira no Rio de Janeiro e incorporou até o sotaque. Poucos se lembram do fato de que ele é baiano. E, no palco, ele diz: "Eu moro no Rio, mas adoro tocar em São Paulo". Sorte nossa.