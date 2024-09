Arthur Verocai sofre queda do palco e tem show cancelado no Coala Festival

O segundo dia do Coala Festival contou com uma baixa no line-up. O show de Arthur Verocai & Orquestra, previsto para as 17h45, no Auditório Simon Bolívar, precisou ser cancelado.

Durante a passagem de som, no início da tarde, o maestro Arthur Verocia, 79, sofreu uma queda. De acordo com o Corpo de bombeiros presentes no local, o músico foi imediatamente atendido pela equipe médica do festival, levado ao hospital para receber os cuidados necessários e passa bem.

"Com muita tristeza, informamos que o show de Arthur Verocai & Orquestra, previsto para as 17h45, no Auditório Simon Bolivar, precisou ser cancelado. Durante os preparativos para a apresentação, o maestro sofreu uma queda. Ele foi imediatamente atendido pela equipe médica do festival e foi levado ao hospital para receber os cuidados necessários. O Coala Festival lamenta profundamente esse incidente e, com carinho, envia todos os votos de uma recuperação plena e rápida ao querido Verocai", informou a produção do festival.