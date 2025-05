Antes e depois: como está o elenco de 'A Viagem' 31 anos após estreia?

Miguel Falabella em 'A Viagem' e atualmente Imagem: Divulgação

Maurício Mattar

Maurício Mattar, 61, é Téo em "A Viagem". É marido de Diná e, após a separação, inicia um relacionamento com Lisa (Andréa Beltrão). O ator e cantor sofreu um infarto em 2019, mas se recuperou e se mantém ativo na carreira. Em 2021 esteve na novela "Gênesis" (2021), da Record, e em 2024 no filme "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão".

Maurício Mattar em 'A Viagem' e atualmente

Andréa Beltrão

Andréa Beltrão, 61, é Lisa, a ex-namorada de Alexandre que se apaixona por Téo. Uma das atrizes mais influentes do Brasil, a veterana protagonizou "No Rancho Fundo", novela que antecedeu "Garota do Momento" na faixa das 18h. Versátil, compôs o elenco do filme "Avenida Beira-Mar", lançado em 2024.