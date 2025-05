Ivan cai para trás ao ver Raquel beijando outro homem em 'Vale Tudo'

No final da noite, Raquel e Otávio estarão conversando na porta do restaurante quando Ivan surgir com Heleninha (Paolla Oliveira). Segundo informações do jornal O Globo, a protagonista ficará incomodada ao ver o ex-namorado beijando a filha de Odete Roitman (Débora Bloch).

Depois disso, a cozinheira beija Otávio para colocar ciúmes em Ivan. Heleninha percebe que seu amado ficará incomodado ao ver sua ex-namorada com outro.

Após o beijo, Raquel pede desculpas a Otávio. Ela confessa que fez tudo para colocar ciúmes em Ivan, mas o homem diz que não se importa.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.