Guilherme Fontes diz ainda ser visto como Alexandre: 'Pessoas tem medo'

Guilherme Fontes, 58, diz que mesmo após 31 anos, o público ainda o enxerga como o Alexandre da novela "A Viagem" (Globo).

O que aconteceu

O ator afirmou que onde quer que vá, as pessoas demonstram um certo pânico, lembrando do personagem que assombrava os outros. "Eu vejo pessoas cedendo lugar com medo, antes que eu peça para ceder lugar. No sambódromo, agora, vários seguranças: 'Pô, tenho medo de você'", contou no Encontro (Globo).

Com a nova reprise, o personagem é ainda mais lembrado. "Volta tudo com muita intensidade. É a sexta vez, grande sucesso da Globo e da minha carreira".