Chope R$ 18, pipoca R$ 20: quanto custa comer e beber no Coala Festival?

O Coala Festival deu a largada em sua 10ª edição nesta sexta-feira (6), no Memorial da América Latina, em São Paulo, com uma maratona de shows especiais até domingo. Mas, quanto custa para se alimentar no festival de música? Splash conferiu as opções para comer e beber no local.

Alimentação

Com opções para opções para todos os gostos, o público pode consumir kebabs, sanduíches, pizza, hambúrgueres e espetinhos, com custo médio de R$ 16 a R$ 63. O público vegano terá cardápio específico com hambúrguer, poke, batata assada e fritas com custo de R$ 30 a R$ 48.

Tá com sede?