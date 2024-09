Kerline: Prisão de Deolane Bezerra ofuscou expectativa por A Fazenda

Ela lamenta que o furor midiático em torno da prisão da influencer venha ofuscando a expectativa por A Fazenda 16 (Record) na web. "Senti que essa prisão esfriou um pouco o burburinho em torno de A Fazenda, com as dicas do Carelli [sobre os participantes da nova temporada] e tudo o mais. Acredito que volta logo, logo, porque na internet é tudo muito fugaz."

