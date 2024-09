Cantora expõe encontro desagradável com astro de 'Frasier': 'Babaca'

Segundo a cantora, o ator foi extremamente grosseiro ao contar que sua namorada não comparecera ao evento por conta de problemas intestinais. "Ele estava me contando sobre sua jovem namorada, sobre como ela teve diarreia e, por isso, não pôde comparecer. Mas ele estava dizendo isso da maneira mais cáustica e horrível."

Charlotte Church ficou conhecida no Brasil ao interpretar o tema de abertura da novela "Terra Nostra" (Globo), em 1999. Na ocasião, ela chegou a visitar o país e cantar a canção "Tormento D'Amore" com Agnaldo Rayol, 86, no palco do extinto "Domingão do Faustão" (Globo).