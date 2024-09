Burton evitou computação gráfica em 'Beetlejuice 2': 'Fica mais divertido'

Ele não assistiu ao primeiro filme enquanto fazia o segundo, e seguiu sua intuição. "Eu tratei a produção como algo emocionante, e fiz com que parecesse nova, mas usando as mesmas técnicas. Isso é parte do espírito do filme. Todos na produção, inclusive os atores comentaram: 'Isso fez com que nos sentíssemos mais presentes e que estávamos realmente fazendo algo, em vez de ficar pensando em como o filme ficaria depois'".

Michael Keaton, o Beetlejuice, diz que os dois concordaram em fazer algo mais "artesanal" sempre que falavam de produzir uma continuação. "A única questão consistente [nessas conversas] é que não usaríamos muita tecnologia. Tim disse: 'Não se preocupe, isso nunca vai acontecer'". Sempre concordamos com isso, que se fizéssemos de novo, teria que ser artesanal."

Eu nem consigo explicar o quanto é divertido estar em um ambiente como esse e ver, do canto do seu olho, alguém puxando uma linha de pesca para mover algo, como um rabo de gato. É a coisa mais divertida do mundo, é como voltar a ser criança. Michael Keaton

Michael Keaton comemora volta a seu filme preferido

O ator diz que ficou nervoso por voltar ao papel porque considera o primeiro "Beetlejuice" seu trabalho preferido. "Foi mais difícil do que pensei, estava mais nervoso do que pensei que estaria. Esse é, talvez, meu filme preferido, e essa é sempre uma coisa difícil de responder. Mas se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e perguntasse, e espero que ninguém faça isso, seria esse filme. Acho que me importo tanto com o personagem que fiquei nervoso ao tentar interpretá-lo de novo."

Keaton diz que "seu personagem evoluiu, mas nem tanto." "Ele é meio que o melhor e o pior de todos", ri. "É divertido pensar que eu jamais diria: 'Esse personagem nunca faria isso'. Meu personagem pode fazer o que quiser!".