Angelica conta o que sentiu quando filho levou 'cantada' de Anitta

Angélica contou que respeita a privacidade de cada um. Ela já perguntou se eles beijaram, mas nunca falou sobre relações sexuais. "Eles falam para o pai [se já transaram]. Têm mais conforto de falar com ele e a Eva fala mais comigo".

Blogueirinha relembrou da brincadeira que Anitta, 31, fez com Joaquim durante a sua participação no "Angélica: 50 & tantos". Na ocasião, a cantora disse: "Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele 'está ótimo".

A esposa de Huck contou como se sentiu naquele momento. "Na hora, levei na brincadeira. Depois que as pessoas falaram da repercussão. Foi brincadeira dela. Ela é divertida, fala loucuras. Ele ficou constrangido, mas levou na boa. Pensei na vida dele, porque ele tem uma namorada e a amo. Nesse lugar que falo sobre o medo. Será que a namorada dele vai saber lidar? Pedi para ele explicar a ela que era uma brincadeira. Sou uma boa sogra".