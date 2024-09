Pocah faz alerta sobre violência doméstica em 1º álbum: 'Quase fiquei cega'

No primeiro ato, ela resgata o início da carreira, quando a menina de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sonhava em ser uma funk star. O trabalho começa com "Só de Raiva", em parceria com Rebecca e Tati Quebra-Barraco. Elas cantam: "Eu odeio homem, sento neles só de raiva".

Sem filtro, papo reto. É um desabafo, não é que eu odeie todos os homens da face da Terra, mas os homens pedem uma música dessa. Tenho um histórico, não só de relacionamentos, [que prova ser] difícil lidar com homem... A Tati era a cara dessa música, a pioneira; tem eu, que comecei em 2010; e a Rebecca, minha amiga, para manter as gerações do funk. Que venham mais mulheres no funk, não precisa de competição.

Pocah lança 'Cria de Caxias', seu primeiro álbum de estúdio Imagem: Caio Viegas

Na sequência, o segundo ato simboliza a transição do funk para outros estilos, mas sem esquecer do batidão carioca. Na faixa-título, ela exalta a cidade onde cresceu, enquanto faz uma retrospectiva sobre a vida, celebrando sua jornada e ascensão econômica, em "Brilho no Olho". "Tudo de bom e, também, as más experiências da minha vida foram lá em Caxias. De alguma forma, fez a mulher que sou hoje."

Por fim, no terceiro ato, a artista tira a face da Pocah para vestir o que há de mais íntimo para a Viviane. Além de "Livramento", ela narra pressões externas que sofreu em sua vida pessoal e profissional, principalmente após participar do BBB 21, em "Nunca Tá Bom". Também é no terceiro ato que ela se declara e canta junto da filha, a pequena Vitória, 8, na faixa mais aconchegante do trabalho, "Mais que uma declaração de amor".

Pocah é atração do Espaço Favela no dia 20 de setembro. Será a primeira vez da artista no maior festival do país, por isso, ela não esconde a felicidade: "Primeira vez num festival de grande porte, vou levar o 'Cria de Caxias', me sinto honrada, esperei por muito tempo. Vou fazer jus a minha oportunidade. Não vejo a hora, já estou ensaiando. Cada dia que passa, o coração dispara mais".