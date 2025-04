'Perspectivas além do jogo': o que esperar da volta de 'The Last of Us'?

A espera está chegando ao fim! A segunda temporada de "The Last Of Us" estreia no próximo domingo, na HBO e na Max. Inspirada no jogo de videogame de Neil Druckmann, a série vai mostrar, nos novos episódios, como está a vida dos protagonistas Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) cinco anos após os acontecimentos que encerraram a primeira temporada.

Você vai ver mais dos personagens que você ama em diferentes facetas e vamos ter novas perspectivas que você não conseguiu ver no jogo. Então, esperamos que você veja as coisas que gostou do jogo, se você jogou, e também curta mais desse mundo que você ama se veio assistindo pela TV.

Halley Gross, coprodutora executiva de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Após o massacre dos vagalumes

"The Last Of Us" mostra as consequências de um surto causado pela mutação do fungo cordyceps que transformou os humanos em criaturas violentas, chamadas de infectados. Após 20 anos vivendo num cenário apocalíptico, o contrabandista Joel Miller recebe a missão de levar a jovem Ellie para o grupo vagalumes para ajudar na descoberta da cura.