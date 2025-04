'Árvore do suicídio' de 'The White Lotus' é real: por que tem esse nome?

No entanto, o mais chamativo deles é "árvore do suicídio". Segundo a pesquisa, conduzida por cientistas de diferentes universidades ao redor do mundo, a Cerbera odollam tem uma alta taxa de toxicidade, sendo que a parte rica em veneno está concentrada no caroço, presente no centro da fruta. Os resultados de um eventual consumo podem ser fatais no organismo.

As sementes da planta já causaram a morte de centenas de pessoas. O estudo "Cerbera odollam: uma 'árvore suicida' e a causa de morte no estado de Kerala, Índia", publicado em 2004 no Journal of Ethnopharmacology, revela que a planta foi responsável pela morte de 537 pessoas somente entre 1989 e 1999. "A árvore é responsável por cerca de 50% dos casos de envenenamento por plantas e 10% do total de casos de envenenamento em Kerala", diz a pesquisa.

Frutos da Cerbera odollam Imagem: Reprodução/Vengolis via Wikimedia Commons

Quais são os efeitos da planta?

A ingestão dos frutos da árvore pode desencadear graves consequências cardiotóxicas. A toxina bioativa na planta é a cerberina, que é um glicosídeo cardíaco, substância que atua no funcionamento do coração e reduz sua taxa de contrações. Na forma de medicamentos, os glicosídeos cardíacos são voltados a cardiopatias como a insuficiência cardíaca e a fibrilação atrial. Essas substâncias, no entanto, exigem avaliação e acompanhamento rigorosos por conta de seu potencial tóxico e risco de overdose.

A cerberina presente nos frutos da Cerbera odollam provoca diferentes sintomas no organismo. O envenenamento agudo gerado pela substância pode causar náusea, vômito, hipercalemia (níveis elevados de potássio no sangue), trombocitopenia (diminuição de plaquetas) e alterações em exames cardíacos como o eletrocardiograma. De acordo com os estudos, os efeitos podem ter início cerca de 30 minutos após a ingestão, e a exposição a altas doses da planta aumenta o risco de mortalidade.