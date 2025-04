Criador de 'The Chosen' sobre fãs trans e gays: 'Todos precisamos de Jesus'

Ao ser questionado sobre as produções brasileiras do gênero, como "Os Dez Mandamentos" e "Reis", da Record TV, ele diz já ter ouvido falar, mas confessa não ter assistido. "Vi cenas, mas eu não posso focar muito o que outras pessoas estão fazendo. Mesmo que eu ache legal que esses projetos estejam sendo feitos, tenho que fazer com que 'The Chosen' seja algo pessoal meu, então, nós não somos influenciados por outros projetos de Bíblia."

Já "The Chosen" é um grande sucesso, com 580 milhões de visualizações em 175 países, tendo sido traduzida para cerca de 600 idiomas e arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 580 mi) em financiamento coletivo para a primeira temporada.

A terceira e a quarta temporada adotaram uma tática diferente para lançamentos de séries, que está sendo novamente utilizada para o quinto ano. Os episódios serão exibidos nos cinemas, ao invés de serem lançados no streaming, como aconteceu com as três temporadas anteriores. Desta maneira, a cada duas semanas, dois capítulos entram em cartaz.

Lançados na mesma época do ano em 2024, a quarta temporada completa, que contou com o feriado prolongado de Corpus Christi, alcançou R$ 18 milhões de bilheteria nos cinemas brasileiros, com cerca de 920 milhões de espectadores. Somente em 2024, as redes sociais da série no país cresceram 140%, chegando a 4,01 milhões de seguidores atualmente.

Dallas Jenkins em pré-estreia de 'The Chosen: Última Ceia', em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images for The Chosen

Há diversos motivos para convencer o público a assistir aos episódios nos cinemas. Foram construídos os maiores sets de todos os tempos, incluindo um novo estúdio para abrigar a casa de Caifás e o Jardim do Getsêmani. As lentes utilizadas são anamórficas, tornando esta 5ª temporada a mais cinematográfica até agora. Os primeiros 17 dias de filmagem contaram com 600 figurantes por dia, vindos de todo o mundo, com cenas filmadas nas cidades americanas de Goshen, em Utah, e Midlothian, no Texas.