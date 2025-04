Comédia em 1º lugar: 'Hacks' não é bandeira contra etarismo, diz roteirista

Jean Smart e Hannah Einbinder vivem Deborah Vance e Ava Daniels em 'Hacks' Imagem: Divulgação

As roteiristas afirmam que a ideia ainda é fazer cinco temporadas no total, algo que foi planejado desde o começo da série. "Já ficamos tristes com a ideia de que a próxima temporada que escrevermos será a última, porque parece que acabamos de começar, mesmo que a série tenha estreado há cinco anos. Passou voando. [...] É triste até pensar que todos os finais podem ser tristes, principalmente quando estamos nos divertindo tanto assim. Mas é animador pensar nas ideias que temos e que ainda vamos mostrar. Então há muita coisa boa pela frente para não ficar 'supertriste' ainda", brinca Aniello.

Jen e Lucia contam ainda que a piada com o Brasil na terceira temporada foi "muito intencional" e que o carinho dos fãs brasileiros é muito apreciado por elas. No primeiro episódio da terceira temporada, vivendo um momento de muito sucesso, Deborah ouve de um fã: "Venha para o Brasil!". A frase já é uma piada conhecida entre os estrangeiros, que se impressionam com a "onipresença" dos brasileiros nas redes sociais, pedindo shows internacionais no Brasil. "Muitos brasileiros aparecem quando publicamos o trailer ou algo assim. Os fãs brasileiros são muito expressivos de um jeito que amamos", diz Jen.

Nem sempre entendo tudo que os brasileiros estão falando, mas coloco no Google Tradutor e digo: 'É isso aí!'. Então queremos, sim, ir ao Brasil. Só precisamos encontrar um tempo para isso. E espero que vocês me digam para onde ir porque o país é bem grande.

Lucia Aniello