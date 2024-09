Juliette desmarca viagem após passar mal e fãs suspeitam de gravidez

Juliette, 34, passou mal e precisou ir ao hospital.

O que aconteceu

A cantora compartilhou, nos stories do Instagram, que estava com um problema de saúde e precisou desmarcar uma viagem. Por conta do mal-estar, os fãs da ex-BBB passaram a especular sobre uma possível gravidez.

Juliette, então, desmentiu os boatos. "Eu sigo na mesma, passei mal a noite toda. Estou tomando tudo o que o médico recomendou e ele está mandando as equipes para me atender e administrar soro. Mas não vou à festa do Spotify hoje. Já estava com a mala pronta, a roupa pronta, já ia sair para o aeroporto, mas não tenho a menor condição de viajar. Se eu passar mal no avião ou na festa, seria complicado."