Cauã Reymond garante que desodorante está em dia: 'Eu passo sim'

Eu passo, sim! Graças a Deus [o desodorante] está em dia.

Recentemente, após boatos de que Bella Campos teria reclamado do odor de Cauã, fãs resgataram uma entrevista de 2012, na qual o ator diz não ser adepto do desodorante. De acordo com ele na época, sua forma de transpirar é diferente, o que fazia com que ele não necessitasse do uso constante.

Desentendimento nos bastidores de "Vale Tudo"

Todo esse assunto veio à tona por conta dos bastidores de "Vale Tudo". Segundo a revista Veja, o ator foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra Cauã Reymond. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela reclamou para os diretores e para o setor de compliance da Globo dizendo que o colega de elenco foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".