De acidente ao retorno às novelas: como foi o ano de Kayky Brito?

Kayky Brito, 35, celebra sua recuperação após um ano de atropelamento no Rio. Ator faz parte do elenco de "Família é Tudo", novela das 19h da Globo.

Como foi ano de Kayky Brito

Ator foi atropelado no dia 2 de setembro de 2023. Kayky foi atingido por um carro ao atravessar a orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava acompanhado de Bruno de Luca em um quiosque no local.

Artista foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo craniano. Estado de saúde do ator foi considerado grave. Equipe médica sedou e intubou o artista durante o tratamento.