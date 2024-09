Traição, expulsão e mais: taróloga faz previsões sobre A Fazenda 16

Está prevista ainda, no novo confinamento, a formação de casais polêmicos e até mesmo uma traição. "Talvez uma pessoa que entre casada ou namorando e, uma vez lá dentro, não tem compromisso com mais ninguém. Os casais que forem rolar vão ser, no mínimo, muito polêmicos."

Papisa previu também, através da carta Seis de Espadas, a desistência - ou até mesmo expulsão - de um dos participantes. "Alguém pode sair com o rabinho entre as pernas. Seis de espadas, porém, está mais para desistência que para expulsão. É algo como 'cansei dessa droga, fiquem vocês aí brigando'. Vejo algum tipo de novidade que vai acontecer [no programa], que será divertida, mas pode se tornar uma situação desgastante, em que alguém ganhe um bom destaque e outra pessoa se sinta prejudicada."

Urach parece querer trocar A Fazenda por Os Mutantes

Kerline Cardoso, Bárbara Saryne e Lucas Selfie repercutiram a nova bizarrice de Andressa Urach, 36. Após ter bifurcado a língua, a modelo exibiu em suas redes sociais imagens de uma modelo com três seios e abriu uma enquete para que seus seguidores votassem se ela deveria imitá-la.

Selfie brincou com o fato de Andressa estar, hoje, mais parecida com um personagem da saga "Os Mutantes" (Record) do que com uma peoa de Rodrigo Carelli. "Os dois patronos de A Fazenda, responsáveis por conhecermos o programa pelo caos, são Theo Becker e Andressa Urach. Também quero [vê-la de novo no reality], mas parece que ela está querendo ir para 'Os Mutantes' em vez de voltar para A Fazenda. [risos]"