Silvia Abravanel mostra imagens raras com Silvio Santos e homenageia o pai

Ela destacou que Silvio foi seu "melhor amigo depois de Deus" e se mostrou grata até mesmo pelas reprimendas do pai. "A valorização da vida, mesmo com pedras no meu caminho é fazer delas a minha escada. A melhor mãe que eu poderia ser para Luane e para a Amanda, suas netas, que você nunca deixou de perguntar como estavam."

Meu melhor amigo depois de Deus e assim sempre será. A filha grata por cada bronca que eu recebia como lições e ensinamentos para o meu crescimento. A profissional que valoriza cada segundo de tudo o que você me deu. As inúmeras oportunidades para aprender, e amar televisão como você amava. Meu mestre.

Nos comentários, Silvia Abravanel recebeu o apoio dos fãs. "Que vídeo lindo... sem palavras", disse um seguidor. "Que demais essa homenagem", afirmou outro. "Mensagem linda e emocionante", escreveu uma terceira. "O rei da TV continua vivo entre nós, nas nossas memórias", disse outra.

Silvio Santos morreu em 17 de agosto, aos 93 anos em decorrência de broncopneumonia. Ele havia sido hospitalizado para tratar uma infecção provocada pelo vírus H1N1, mas não resistiu. O dono do SBT estava afastado das gravações desde 2022 e passou os últimos momentos de sua vida recluso ao lado da família, longe dos holofotes.