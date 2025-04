Marcus Buaiz pediu Isis em namoro em Paris: 'Intenso desde o começo'

Isis Valverde, 38, recordou o começo de seu romance com Marcus Buaiz, 45, com quem vai se casar no próximo dia 3.

O que aconteceu

A atriz conheceu o amado em Paris, no início de 2023, e foi pedida em namoro dias depois, diante da Catedral de Notre-Dame. Marina Morena, 41, foi o cupido do casal e será uma das madrinhas do casamento.

Na época, Isis morava em Los Angeles, o que obrigou Buaiz a viajar várias vezes para se verem. "Foi muito intenso desde o começo. Falei: 'Você sabe que eu moro em Los Angeles, né?'. E ele disse: 'Eu adoro voar'. Esse homem pegou um avião milhões de vezes para me ver", afirmou ela à revista Vogue.